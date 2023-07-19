8 معلومات حول مصنع للملابس الجاهزة الأول من نوعه بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

كتب ـ مدحت عادل

نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى توقيع عقد إنشاء مصنع الملابس الجاهزة لشركة Shanghai Shengda شنغهاي شينجدا الصينية يقام بمنطقة "أبو خليفة الصناعية" غرب القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أسابيع قليلة من الجولة الاستثمارية التي أجراها وليد جمال الدين رئيس الهيئة إلى الصين لجذب استثمارات صينية جديدة.

ويأتي هذا التوقيع في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير مناطقها الصناعية التابعة وتوطين الصناعات المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2020/2025، ويعرض "اليوم السابع" أبرز نقاط التوقيع الجديد وفقا لما يلي:

هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار للمرحلتين.

يقع المصنع الجديد على مساحة 83 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 28.5 مليون دولار للمرحلة الأولى فقط حيث يقام المشروع على مرحلتين.

من المخطط أن يخصص الإنتاج بالكامل للتصدير للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً.

يساهم المشروع في توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

يستفيد المشروع الجديد من العمالة الوفيرة والأيادي الماهرة الرخيصة مقارنة بالأسواق المجاورة، والتي تتميز بها مدن القناة لخدمة منطقتي غرب القنظرة وشرق الإسماعيلية.

هذا المشروع هو نتاج الجولة الترويجية التي تمت مؤخراً في مايو الماضي بجمهورية الصين الشعبية والتي تضمنت تسلم المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا من الشركة للعمل بمنطقة غرب القنطرة بعد مشاورات ومفاوضات تمت بين الجانبين والتي أتت ثمارها بتوقيع عقد امس.

العقد الجديد يعد ثالث استثمارات الشركة الصينية في مصر بشكلٍ عام والأول داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعتبر شركة Shanghai Shengda هي شركة صينية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، وتملك استثمارات مختلفة داخل مصر منذ عام 2019 تقدر بـ15 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية.