5 معلومات عن صادرات الصناعات الكهربائية بالتزامن مع أكبر بعثة دولية تزور مصر

كتب إسلام سعيد

بالتزامن مع استقبال مصر بعثة Egypt Power Show (EPS) التى تزور مصر حاليا المتخصصة فى الصناعات الكهربائية والكابلات يقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن الصادرات الكهربائية..

-قطاع الصناعات الكهربائية أحد أبرز القطاعات الواعدة

-صادرات الصناعات الكهربائية فى أول 5 أشهر من 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5 %

-158 مليون دولارصادرات القطاع فى أول 5 أشهر

-صادرات القطاع ارتفعت 8.3 % لتسجل 317 مليون دولار عام 2022

-268 مليون دولار صادرات قطاع الصناعات الكهربائية في2021

وشهد المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) والتى تعد أكبر وأول بعثة مشتريين فى قطاع الصناعات الكهربائية بمشاركة 35 مشترٍ دولى من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.