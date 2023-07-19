واشنطن تفرض عقوبات على رجل أعمال مقدوني لتورطه في قضايا فساد

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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على رجل الأعمال المقدوني الشمالي، جوردان كامسيف؛ لتورطه في الفساد بما في ذلك رشوة مسؤول حكومي.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن أعمال كامسيف الفاسدة أدت إلى تآكل ثقة الجمهور وقوضت نزاهة قطاع العدالة وسيادة القانون في مقدونيا الشمالية بينما عززت مكاسبه الشخصية.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة للأفراد والكيانات التي تقوض أو تهدد استقرار غرب البلقان بسبب الفساد.

ودعت واشنطن، مقدونيا الشمالية إلى مواصلة تعزيز سيادة القانون ومؤسساتها الديمقراطية وتضييق الخناق على الفساد، مشيرة إلى أن هذه الجهود حاسمة بالنسبة للاندماج الكامل لشمال مقدونيا في المؤسسات الأوروبية.

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على كامسيف وفقًا للأمر التنفيذي 14033، وشارك كامسيف، أحد أغنى رجال الأعمال في مقدونيا الشمالية، في أعمال فساد كبيرة وإساءة استخدام المنصب وغسيل الأموال وجرائم أخرى من عام 2002 إلى عام 2015.