اليوم السابع
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مياه الشرب بالأقصر: توفير مولدات ديزل للمحطات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى المفاجئ

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:56 م
مياه الشرب بالأقصر: توفير مولدات ديزل للمحطات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى المفاجئ انقطاع المياه
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنها تعمل حالياً على توفير مولدات ديزل إضافية لبعض محطات مياه الشرب تحسباً للإنقطاعات المفاجأة بالتيار الكهربائى، وتقدم الشركة سيارات مياه صالحة للشرب فى حال طلبها أو الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125.
 
 
وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان لها على صفحتها الرسمية فيس بوك، إن 12 قرية بمدينة إسنا ومدينة الزينية شهدت انقطاع المياه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما أدى لتوقف عدد من محطات المياه عن العمل وقطع المياه عن تلك المناطق، وجارى العمل على توفير محولات ديزل إضافية لتلك المحطات خلال الساعات المقبلة.
 
وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان لها على صفحتها الرسمية فيس بوك، إنه توقف عدد من محطات مياه الشرب  بمحافظة الأقصر نظراً لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما أدى إلى إنقطاع المياه فى مناطق شرق إسنا ( الكلابية - الحلة -الحليلة - الدير - الحميدات - الرياينة -الهنادى - المعلا  - الدبابية - الشغب ) كما توقفت محطة الصعايدة بمركز الزينية شمال الأقصر وانقطاع المياه فى ( منشاة العمارى - المدامود).
 
وأشارت الشركة، أنها تتلقى الشكاوى من خلال الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125، وكذلك التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام التالية الرقم المجانى 125 من أى محمول:- (0952282406 - 0952284116 – 01147999752) فى حالة الطوارى.

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