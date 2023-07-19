مقتل وإصابة 640 طفلا في أفغانسان بسبب متفجرات من مخلفات الحرب

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ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن ما لا يقل عن 640 طفلًا قتلوا أو أصيبوا في 541 حادثة شملت متفجرات من مخلفات الحرب وانفجارات ألغام أرضية في أفغانستان خلال الفترة بين يناير 2022 ويونيو 2023.



وأوضحت اللجنة - وفقًا لوكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم يمثل 60% من إجمالي ألف و92 ضحية من المدنيين جراء هذه الحوادث، مشددة على الحاجة الملحة لمزيد من المبادرات لمعالجة مشكلة التلوث بالأسلحة وتكثيف حملات التوعية العامة بشأن مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.



وأضافت: أن 541 حادثة أسفرت عن مقتل هؤلاء الأطفال، ولا تزال القنابل غير المنفجرة وغيرها من الذخائر في زمن الحرب تهدد الشعب الأفغاني بشدة، منوهة بأن جهود إزالة الألغام الأرضية وغيرها من المواد الخطرة باءت بالفشل.



وتابعت: "كان الأطفال معرضين بشكل خاص للإصابات المميتة أو التي تغير حياتهم عندما يسيرون عن غير قصد على ألغام أرضية أو يلتقطون ذخائر غير منفجرة متناثرة حول الأماكن التي يقيمون أو يلعبون فيها".