مطروح تسقبل أفواچا سياحية على متن 7 طائرات قادمة من إيطاليا

كتب - أحمد الزغبى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إستمرار التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح، عبر مطار مرسى مطروح الدولي، ومطار العلمين، عدد 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي إلى عدد 104 طائرات شارتر.

ومن جانبة أوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسي مطروح استقبل عدد 81 طائرة شارتر من إيطاليا وتشيك وسلوفاكيا وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولى عدد 23 طائرة سياحية من كازاخستان وتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحى هذا العام مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة.

حيث تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح.