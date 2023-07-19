مصر تعمل على بناء قاعدة صناعية حقيقية.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" الرئيس السيسى يلتقى وفدا من شركتين صينية وإيطالية.. ويؤكد: مصر تعمل على بناء قاعدة صناعية حقيقية.. الرئيس يبحث مع رئيسى شركتى «ووهوان للهندسة» الصينية و«باليسترا» الإيطالية البدء الفورى فى إنشاء المجمع الصناعى الثالث لإنتاج الأسمدة فى العين السخنة.

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