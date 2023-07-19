اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 10:11 م
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مصرع طفل صدمه قطار القاهرة المنصورة أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد

الأربعاء، 19 يوليو 2023 08:57 م
مصرع طفل صدمه قطار القاهرة المنصورة أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد سيارة إسعاف -أرشيفية
الدقهلية: شريف الديب

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لقى طفل مصرعه أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية أثناء استقلاله دراجته الهوائية فصدمه القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة.
 
وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شرطة السكة الحديد إلى مأمور مركز طلخا بمصرع طفل أثناء عبوره مزلقان السكه الحديد.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة محمد عصام عادل البربرى 13 سنة، مقيم بمدينة طلخا، بعد أن صدمه القطار القادم من القاهرة إلى المنصورة بمحطة قطار طلخا أثناء مروره بدراجته الهوائية، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي طلخا ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه

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محطة قطار طلخا

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