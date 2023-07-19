محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية

وبدأ المحافظ، بتفقد أعمال إنشاء المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها، في إطار المتابعة الدورية لتلك المشروعات لدفع نسب الإنجاز بها وتذليل العقبات لافتتاحها مع العيد القومي لمحافظة القليوبية، حيث تابع أعمال إنشاء الممشى بمنطقة معدية بطا أمام مجلس مدينة بنها، حيث تتم حاليا أعمال السور الخرساني على نهر النيل، موجها بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير على المواطنين، كما وجه أيضا بإزالة سور الكورنيش بمنطقة نادي الري وإنشائه وفق التصميم المعتمد بطول الكورنيش.

وخلال الجولة تفقد "الهجان"، أعمال بلاط الإنترلوك في المرحلة (ج)، وأعمال تكسية الحوائط بالرخام، كما تفقد الممشى في المنطقة الفاصلة ما بين المرحلة (ج) والمرحلة (د) عند نادي ضباط الشرطة، حيث تم الانتهاء من تمهيدها بالكامل وجار أعمال الحفر لإنشاء السور وتدبيشه، موجها بسرعة البدء في التجهيز للمرحلة (د) وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرسومات الهندسية اللازمة حتى يتم البدء فورا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل.

وأكد المحافظ، على دفع الأعمال للانتهاء من الممشى وفتحه أمام المواطنين خلال عيد المحافظة القومي ليكون متنفساً جديداً لهم، مُشيراً إلى أن إنشاء الممشى سيتم بشكل يُبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ومزود باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذه.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي.

وتفقد الهجان، عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم العيادات وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال وغرفة المولدات (حيث تم توريد 2 مولد كهرباء بقوة 1.5 ميجا وآخر 1 ميجا )، موضحا أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 90%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية (الصرف الصحي والكهرباء) بنسبة 90%، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال سيراميك الحوائط والأرضيات والحمامات وتجاليد الجرانيت وأعمال البلاط والدهانات، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال التركيب بفراغات العمليات، كما يجري الآن العمل بأعمال بياض الواجهات وأعمال الجرانيت السفلي، وفيما يخص المصاعد فإنه جار العمل في تركيب المصعد الأخير وبذلك يصبح إجمالي عدد المصاعد التي تم تركيبها 7 مصاعد، وتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الخارجي للمستشفى وتم الانتهاء من توصيل الكابل الكهربائي الخارجي للمستشفى.

واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق (الحادثة - أبو الغيط) القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلغ طول الطريق بالكامل 6.350 كم ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام وحتى نزلة الدائري بباسوس، ومقسم إلى قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، وقد تم الانتهاء من الطبقة الرابطة للطريق بالكامل وتم الانتهاء من رصف كيلو ونصف طبقة سطحية، كذلك جار الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

وتابع المحافظ، أعمال دهان البلدورات بالطريق البديل لطريق الباسوسية من ميدان الحادثة حتى الطريق الدائري، موجها على نظافة ورفع الأتربة بجانبي طريق الباسوسية والعمل على إظهار الشوارع بالشكل الحضاري المطلوب من خلال إزالة الأتربة بشكل مستمر على جانبي الطريق، وذلك تماشيا مع أعمال التطوير.

كما تابع أعمال إنشاء السوق الحضاري بالقناطر الخيرية، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب، علما أنه تم إنشاء 20 محلا تجاريا بمساحة 10 م2 لكل محل، وجاري تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرها لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذه وصلت إلى 85%، موجها بإنشاء 20 باكية أخرى بنفس المنطقة لاستغلال المساحات المتبقية، بالإضافة إلى عمل سويقات إضافية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، كما سيتم إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وسيتم الانتهاء منها في شهر اكتوبر المقبل، وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، وأحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والمهندس حسام العيلة مدير المشروعات بمديرية الإسكان.

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدن بنها وطوخ والقناطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.