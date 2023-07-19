محافظ الدقهليه يحيل 151 موظفا متغيبا ومنصرفا عن العمل بدون إذن للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، احالة 151 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزى ومدن تمى الامديد والمنصورة، ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى أعده الحسين البغدادى مدير ادارة المتابعة، وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 142 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية بقري السعودية وصدقا وتاج العز والصفا بمركز تمى الامديد وبمستشفى تمى الامديد المركز، وكذا في كل من الوحدة الصحية بقري بدواي والبرامون بمركز المنصورة، وايضا عدد 7 من العاملين بقطاع الطب البيطرى فى كل من الادارة البيطرية بتمى الامديد والوحدة البيطرية بصدق، ومنهم مسئولي وحدة الطب البيطري بأبو الصير بتمي الامديد، وجدت مغلقة فى مواعيد العمل الرسمية اثناء المرور للجان التفتيش والمتابعة كما شملت الاحالة للتحقيق عدد 2 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة احدهما مدير مركز شباب بدواى ابدى اعتراضا على اعمال لجان التفتيش وارتكب مخالفة ادارية تتعلق بسجل الحضور والانصراف للعاملين بالمركز.

وقد كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وكافة المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.