اليوم السابع
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مبناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:07 م
مبناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48310 طن تشمل : 5400 طن يوريا و 2200 طن علف بنجر و 26206 طن رمل و 1503 طن أسمنت معبأ و 5052 طن جبس معبأ و 1055 طن حديد تسليح و 6894 طن بضائع متنوعة.
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48248 طن تشمل :  4932 طن خردة و 1750 طن أرز معبأ و 825 طن بازلاء و 1561 طن ابلاكاش و 3670 طن كسب فول صويا و 1917 طن فول صويا و 2079 طن فول و 2800 طن عدس و 14962 طن ذرة و 13752 طن قمح.
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 722 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4066 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170235 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200709 أطنان.
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم أبو راضي  ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و أكتوبر ، و عدد 3 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1694 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1687 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5639 شاحنة.
 

 


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