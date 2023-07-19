مبناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48310 طن تشمل : 5400 طن يوريا و 2200 طن علف بنجر و 26206 طن رمل و 1503 طن أسمنت معبأ و 5052 طن جبس معبأ و 1055 طن حديد تسليح و 6894 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48248 طن تشمل : 4932 طن خردة و 1750 طن أرز معبأ و 825 طن بازلاء و 1561 طن ابلاكاش و 3670 طن كسب فول صويا و 1917 طن فول صويا و 2079 طن فول و 2800 طن عدس و 14962 طن ذرة و 13752 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 722 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4066 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170235 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200709 أطنان.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم أبو راضي ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و أكتوبر ، و عدد 3 وحدات نهرية ( بارجات ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1694 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1687 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5639 شاحنة.