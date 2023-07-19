اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"كتلة الحوار" بعد العفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر: الإصلاح السياسى الجاد بدأ

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:07 م
"كتلة الحوار" بعد العفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر: الإصلاح السياسى الجاد بدأ باسل عادل مؤسس كتلة الحوار
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ثمنت كتلة الحوار سرعة استجابة الدولة لطلبها بالأمس بالعفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأى، وعلي رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر، موضحة أن مثل هذه القرارت الهامة تعكس جدية الدولة، وفى مقدمتها رئيس الجمهورية فى إضفاء مناخ مواتى للحوار الوطنى والإصلاح السياسى والديمقراطى فى مصر.

وأكدت الكتلة فى بيان لها بعنوان "طريق الإصلاح السياسي الجاد بدأ" أن هذه الخطوات تؤكد علي صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة، وأن الطريق وإن بدا طويلا وشاقا إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون.


محمد الباقر

العفو الرئاسي

باتريك زكي

الرئيس السيسي

عاجل

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن باتريك زكى

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:33 م

تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:33 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن محكومين من بينهم باتريك زكى

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:34 م

الجيل: العفو عن زكى والباقر يؤكد عزم الدولة تهيئة الأجواء لاستمرار الحوار الوطنى

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:40 م

"الإصلاح والنهضة": الإفراج عن زكى والباقر دليل على وجود مناخ سياسى منفتح

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:44 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة