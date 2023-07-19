صور.. انطلاق المهرجان الصيفي للغناء بأوبرا الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة

الإسكندرية جاكلين منير

مدحت صالح و نسمة محجوب و فريق" كايرو كافية" يتألقون .. ورئيس الاوبرا يؤكد: جمهور الإسكندرية له ذوق خاص فى الفن

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم انطلاق المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية ، من مسرح سيد درويش بالإسكندرية، و الذى يستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح دار أوبرا الإسكندرية ، بحضور الدكتورة نفين الكيلانى وزبرة الثقافة ،واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية .

و قال الدكتور خالد داغر ، رئيس الأوبرا المصرية ، أن جمهور الاسكندرية له ذوق خاص فى الفن و نحرص على تقديم المهرجان كل عام لأهالى الإسكندرية و الزائرين من عشاق الإسكندرية فى مصر الصيف ، و يستمر المهرجان هذا العام لمدة 4 ليالى متتالية بوجبة دسمة من الأغانى التراثية و النجوم مثل الفنان مدحت صالح و نسمة محجوب و فرقة عمرو سليم .

وشهد الافتتاح حفل موسيقى فى الساحة الخارجية للاوبرا ، كما شهدت أولى حفلات المهرجان حفل نجوم دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد عامر أولي ليالي المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع الطرب الأصيل وزمن الفن الجميل يشدوا بها نجوم الأوبرا رحاب عمر،ياسر سليمان،سمية وجدى،محمد حسن ،مؤمن خليل،كنزي منها ألف ليلة وليلة، شط أسكندرية، نسم علينا الهوى،سهر الليالي،على عش الحب، زي العسل ،سواح ،علي صوتك، متى أشوفك،ع الرملة،على شط بحر الهوى،قولوا له، امانة عليك،الحلوة داير شباكها.

وتضم الحفلات أشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها نجوم الأوبرا، فرقة" كايرو كافيه" بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم و الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

وتتواصل فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الاسكندرية حيث يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

وتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولاتسوى دموع ، بحلم على قدى ، من نظرة ، كوكب تانى ، المليونيرات ، حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ، ماشى فى ضلها ، يتقال ، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها .

وضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ومشاركة المغنيتان امنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناى هاشم لطفى حفلاً فى الثامنة والنصف مساء الخميس 20 يوليو علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

ويتضمن البرنامج رؤية فنية مبتكرة تجمع الموسيقى الشعبية لمدن قناة السويس مع الفلكلور الاسبانى وتتمثل فى مزج اغنية اه يالالى مع بسامي موتشو ، الى جانب ميدلي لأم كلثوم يضم عملى أنت عمري وفكروني بالاضافة الى مجموعة من مختارة من المؤلفات الشهيرة منها البنت شلبية ، قلبى القاسى، عاشق الروح ، كنت فين ، يا قلبى يا خالى ، شغلونى ، الفن ، انا لك على طول ، سهر الليالى وعدد من الاعمال الموسيقية والغنائية للافلام العربية والاجنبية.