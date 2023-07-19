زى النهاردة.. "الجنايات" تقضى بالمؤبد لـ4 متهمين بمحاولة اغتيال قاض

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 6 سنوات يوم 19 يوليو 2017، سطرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، كلمة النهاية في محاكمة 6 متهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجى ومحاولة اغتياله، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال قاضى غرفة عمليات رابعة"، بعد صدور حكم السجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين.

وجاء أمر الإحالة أنهم فى خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الإخوان، والتى تضطلع بدورها فى التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم الإخوان الإرهابى، لتنفيذ عمليات عدائية فى مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمى، والمسمى بمكتب إرشاد الإخوان.