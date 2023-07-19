رئيس كهرباء شمال الدلتا يجتمع بJ"شعاع" لوضع خطة لخفض نسبة الفقد

كتبت رحمة رمضان

‏اجتمع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء باللواء سيد فاروق العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة شعاع للخدمات العامة والوفد المرافق لمناقشة المستجدات ووضع بروتوكول تعاون وتحديد المشاكل التي تواجه عمليه تسجيل ومراجعة قراءة العدادات بنطاق الشركه بهدف إحكام الرقابة وتحسين نسبة الفقد وتحصيل كافة مستحقات الشركة.

وقال عسل فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هذا الاجتماع ياتى فى إطار التعاون الدائم بين الشركة وشركه شعاع التي أبدت استعدادها لتقديم كافة سبل التعاون الداعمة للشركة وتم الاتفاق على عقد اجتماع شهري لمناقشة المستجدات أولاً بأول.

كشف عسل أن نسبة الفقد فى الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى فبراير 2023 بلغت 19.9% مقابل نسبة 22.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 4% لتصبح 19% بنهاية العام الحالي.

وقال عسل، أنه من متوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات مسبوقة الدفع المركبة خلال العام المالي 2022/2023 إلى (3,048,758) عداد بنسبة (61.9%) من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة .