

وقال بوليانسكي - في اجتماع للجمعية العامة حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء - إن الغرب يقوم بالتخلص من الأسلحة القديمة التي خرجت من الخدمة في أوكرانيا، واختبار أسلحة جديدة هناك، وتحصيل الأموال من دافعي الضرائب لإعادة تجهيز جيوشها، والسماح لشركات الأسلحة الخاصة بها بكسب أموال إضافية.



وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده لا تعتبر المرحلة الحالية للعلاقات الدولية "حربا باردة جديدة" .. مشيرا إلى أنها تتعلق بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب.