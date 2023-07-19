جامعة القناة تستضيف ثان أيام فعاليات المؤتمر السنوى للدراسات العليا

الإسماعيلية: السيد فلاح

تستضيف اليوم الأربعاء، قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس، ثاني أيام فعاليات المؤتمر السنوي لقطاع الدراسات العليا والبحوث والذي يعقد بعنوان "التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة"، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا.

وقال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور الهامة وهي: التطبيقات الحديثة لحل مشاكل التغير المُناخي، والحد من المشاكل الصحية والأمراض الوقائية المنتشرةحديثاً، بالإضافة إلى التطبيقات الحديثة في مجالات الطاقة والطاقة المُتجددة، والتغلب على نقص الموارد المائية، إلى جانب التطبيقات المتطورة لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والاستخدامات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحديات التعليمية والتربوية المعاصرة، ورؤية مستقبلية للتغلب عليها فضلاً عن التحديات المجتمعية المعاصرة ورؤية استشرافية نحو رفاهية المجتمع على المستوى الإقليمي، وأخيرا ً التحديات الثقافية والاقتصادية والسياسية المعاصرة والتحالف البحثي نحو التغلب عليها.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة قناة السويس، إن أهداف المؤتمر تتمثل في استعراض التحديات المعاصرة التي تتطلب تحالفات علمية فعالة، وتسليط الضوء على أهمية التحالفات العلمية في التصدي للتحديات المعاصرة، مع تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمُجتمعية، بالإضافة إلى إطلاق منصة لتبادل الآراء والخبرات؛ لتعزيز الاستفادة من التحالفات العلمية في مواجهة التحديات، وتفعيل آليات تضمن استمرارية التحالفات العلمية وتعزيزها في مختلف المجالات العلمية.

وقال الدكتور تامر شوقي، نائب رئيس المؤتمر ومدير وحدة التحول الرقمي، إن جلسات المؤتمر تشمل عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية المُقدمة من المشاركين، في صورة تقديمية أمام اللجنة العلمية، وعرض أبحاث الملصقات في القاعة المخصصة للبوستر، لافتاً إلى أن تحكيم الأبحاث المقدمة في المؤتمر سيتم من خلال نخبة من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات.

وأقام أمس على هامش المؤتمر، الطلاب الوافدين ممثلين عن 14دولة بتقديم فقرات شعرية وعروض فنون شعبية، إلى جانب تقديم عرض مسرحي بعنوان "ملاك وشيطان".

وقالت الدكتورة رانيا حلمي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث ومُقرر المؤتمر، إن المؤتمر يقدم خدمة البث المباشر لجميع الفاعليات.

وقال الدكتور شعبان حفني، منسق عام المؤتمر وعميد كلية التربية الأسبق، إن الجلسة الافتتاحية ضمت جلسات حوارية بعنوان "التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة"، وتم عرض فيديو تعريفي عن الجامعة، بالإضافة إلى جلسة تعريفية عن المكاتب التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلي عروض الأبحاث الشفوية، مجال العلوم الإنسانية وتم تقديم العروض الخاصة به بمسرح رعاية الشباب، أما مجال العلوم الطبية فتن تقديم عروضه بقاعة سفارة المعرفة بينما تم تقديم عروض العلوم الهندسية بقاعة اتحاد الطلاب، فيما تم تقديم عروض العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية، إلى جانب عروض بحوث الملصقات.

يعقد المؤتمر، بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي، نائب رئيس المؤتمر ومدير وحدة التحول الرقمي، والدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث ومُقرر المؤتمر ، والدكتور شعبان حفني منسق عام المؤتمر وعميد كلية التربية الأسبق.

كما أقيم أمس على هامش المؤتمر، معرض "تراثنا"، ومعرض التبادل الثقافي للطلاب الوافدين بالدور الأول بقاعة المؤتمرات الكبرى.

أما فاعليات اليوم الأربعاء بالمؤتمر فتشمل افتتاح الجلسة، وكلمة ترحيب، يليها المؤتمر في أرقام ويقدمه الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر، ثم عرض فيديو عن فاعليات اليوم الأول، يليها جلسة حوارية بعنوان "الرؤى المستقبلية لمنظومة الطلاب الوافدين" وتطويرها، وأخيراً سيتم إعلان توصيات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين.