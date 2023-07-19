تعرف على التوسعات الجديدة بسوق ناصر الحضرى فى سوهاج.. برنامج تنمية الصعيد

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، أعمال تطوير مستمرة من خلال إزالة الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية تساعد بشكل كبير فى تجميع الباعة الجائلين، تحت مظلة واحدة للحد من انتشارهم فى الشوارع، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تكدسات مرورية كبيرة.

وفى هذا السياق قامت محافظة سوهاج بإنشاء وافتتاح سوق مدينة ناصر الحضرى لخدمة الباعة وخدمة الجمهور السوق، حيث تم تصميمه بشكل حضارى يخدم الجميع ونظرا للزيادة تم تدعيم السوق ببكيات إضافية نستعرض فى هذا التقرير التوسعات.

التوسعات بالسوق وتشمل..

أ – إضافة 48 باكية على مساحة 650 مترا مسطحا.

ب – التوسعات ترفع عدد الباكيات إلى 122 باكية.

ج – مساحة السوق الكلية ارتفعت لــ 6400 متر.

د – التوسعة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



السوق الحضرى بمدينة ناصر جاءت المرحلة الأولى منه كالآتى

1 – السوق الحضرى الجديد يقع بمدينة ناصر.

2 – السوق الحضرى الجديد يضم 114 باكية داخلية مختلفة المساحات.

3 – السوق الحضرى الجديد يوجد به 74 باكية خارجية.

4 – التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق بلغت 15 مليونا و933 جنيه.

5 – المشروع يأتى ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

6 – السوق الحضرى يخدم 500 ألف نسمه من أهالى محافظة سوهاج.

7 – السوق الحضرى الجديد يساهم فى منع انشار الباعة الجائلين.

8 – السوق الحضرى الجديد يساهم بشكل كبير فى ظهور مدينة سوهاج بشكل حضارى لائق.