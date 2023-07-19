تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 17606 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3219 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 21433 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 7373 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5146 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 5 آلاف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 140 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 30.5 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومستشفى النزهة الدولي عدد 79 ألف سهم، 3334 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 793 سهم، 17717 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة العبوات الطبية، بيع المساهم محمود مسعد المالكي عدد 1.1 مليون سهم بمتوسط سعر 0.838 جنيه بقيمة إجمالية 948.9 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.105% إلى 4.93%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 241.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو عام 2022 إلى يونيو 2023 مقابل 188 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 128%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 37.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 10.3 مليون جنيه بنسبة نمو 461%.

حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 41.6 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل 20.6 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 102%، وبلغ صافي الربح 8.1 مليون دولار مقارنة مع 10.7 مليون دولار خسائر بنسبة نمو 175%.

في نفس السياق أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2023/2024، بصافي ربح بعد الضرائب 104.2 مليون جنيه، مقابل ربح فعلي بعد الضرائب 74.1 مليون جنيه عن العام السابق 2021/2022، ومقابل مستهدف معتمد بعد الضرائب وقدره 50.1 مليون جنيه للعام المالي 2022/2023.

في سياق منفصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام شركة إي إف جي هيرميس إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه، على 3 شرائح إصدار بتصنيف ائتماني A من شركة ميرس.