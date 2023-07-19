تحرير 26 محضرا لمخابز بالبحيرة لتلاعبهم فى وزن الرغيف وتهريب الدقيق المدعم

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 26 م خبز بلدى بمراكز وادى النطرون وكوم حمادة وبدر، لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .