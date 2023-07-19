اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بفك كوبرى مشاة لسرقته فى الوايلى 15يوما

الأربعاء، 19 يوليو 2023 11:34 ص
تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بفك كوبرى مشاة لسرقته فى الوايلى 15يوما حبس متهمين_ارشيفية
كتب سليم على - أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس مسجلين خطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بفك كوبري مشاة لسرقته. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
وتم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما أجنة حديدية، مطرقة ، حبل، صاروخ، حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى.
 
بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.
 
 
 
 

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

الوايلى

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة