تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بفك كوبرى مشاة لسرقته فى الوايلى 15يوما

كتب سليم على - أسماء شلبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس مسجلين خطر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بفك كوبري مشاة لسرقته.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما أجنة حديدية، مطرقة ، حبل، صاروخ، حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى.

بمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.