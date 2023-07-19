بعد موجة انتقادات.. انسحاب خبيرة أمريكية من شغل منصب أوروبى

وكالات الأنباء

أعلنت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر، الأربعاء، أن الخبيرة الأمريكية فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد فى جامعة يل الأمريكية، أبلغتها بقرارها عدم تولى منصب كبيرة الاقتصاديين فى الإدارة العامة للمنافسة فى الاتحاد الأوروبى.

وقالت فيستاجر إنها تقبل قرار سكوت مورتون "بكثير من الأسف".



وتسبب قرار تعيين الخبيرة الأمريكية في هذا المنصب بموجة انتقادات، آخرها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بـ"إجابات" من المفوضية بعد هذا القرار.