انطلاق المهرجان الصيفى للغناء بأوبرا الإسكندرية بحضور وزيرة الثقافة.. صور

وشهدت أولى حفلات المهرجان حفل نجوم دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد عامر أولي ليالي المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع الطرب الأصيل وزمن الفن الجميل يشدوا بها نجوم الأوبرا رحاب عمر، ياسر سليمان، سمية وجدى، محمد حسن، مؤمن خليل، كنزي، منها ألف ليلة وليلة، شط الإسكندرية، نسم علينا الهوى، سهر الليالي، على عش الحب، زي العسل، سواح، علي صوتك، متى أشوفك، ع الرملة، على شط بحر الهوى، قولوا له، أمانة عليك، الحلوة داير شباكها.

وتضم الحفلات أشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والإجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار اربعة ليالى يحييها نجوم الأوبرا، فرقة" كايرو كافيه" بقيادة الموزع الموسيقى وعازف البيانو علي شرف ، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم و الفنانة نسمة محجوب وفرقتها.