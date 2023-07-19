"اليوم السابع" يطلق مبادرة "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء"

كتبت رحمة رمضان

يطلق "اليوم السابع" مبادرة بعنوان "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" لمساعدة قرائه فى ترشيد استهلاك الكهرباء ، وبالتالى خفض الاعتماد على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، وتخطى الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء الـ35 الف ميجا وات.

ومن المقرر أن تعرض مبادرة اليوم السابع لترشيد استهلاك الكهرباء بعض المعلومات التى تساعد المواطن على الاستخدام الأمثل للطاقة مع عدم التوقف عن الاستخدام و هو ما سيساعد فى تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وبالتالى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع الحكومة الذى عقد اليوم، أنه تم البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء

وتابع رئيس الوزراء: مع انخفاض هذه الضغوط، تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال، حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأشار إلى أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة أحدث تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة، قائلاً:" نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المختلفة التي من شأنها أن تسهم في ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام