الوحدة لمحلية بنجع حمادى فى قنا تزيل حالة تعدى بالبناء دون ترخيص

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، عن شن حملات إزالة للتعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص على مساحة قيراط بدائرة الوحدة المحلية لقرية الرحمانية.
وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح أنور، أن الإزالة التى تمت كانت عبارة عن قواعد خرسانية ورقاب أعمدة وعلى مساحة قيراط بقرية القناوية بزمام قروى الرحمانية قبلى، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
وشدد أنور على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.
وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلى، باستخدام معدات الوحدة المحلية القروية.
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