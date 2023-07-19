الوحدة لمحلية بنجع حمادى فى قنا تزيل حالة تعدى بالبناء دون ترخيص

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أنور، أن الإزالة التى تمت كانت عبارة عن قواعد خرسانية ورقاب أعمدة وعلى مساحة قيراط بقرية القناوية بزمام قروى الرحمانية قبلى، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وشدد أنور على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلى، باستخدام معدات الوحدة المحلية القروية.