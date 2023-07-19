المرور على 45 منشآة غذائية وضبط بعض المخالفات فى حملات لهيئة سلامة الغذاء بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية، عدد من الحملات علي مراكز ومدن المحافظة، تحت شعار"سلامة الغذاء اولا" ،حيث توجهت الحملات لعدد من مراكز محافظة الدقهلية، خلال الايام القليلة الماضية، وتمكنت من ضبط واعدام كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الغير صالحة، وذلك استمرارا لتنفيذ حملات ظبط الأسواق

وشهدت مراكز محافظة الدقهلية عدد (12) حملة تفتيشية علي اكثر من (35ٍ) منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية، وتقديمها لمنتجات غذائية آمنة وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الدقهلية، وأسفرت الحملات المستمرة علي المنشآت الغذائية عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية واعدامها تقدر كميتها كالتالي : ( 1123 كيلو مستلزمات انتاج مواد خام للحلويات، 87 كيلو منتجات البان، 106 كيلو مصنعات لحوم، 34 كيلو مصنعات فراخ، 6 كيلو مخللات متنوعة، 10 لتر لبن، 10 لتر عصائر مختلفة ) كما تم التحفظ على ( 1200 كيلو سكر، 10 كيلو مصنعات لحوم، 6 كيلو اسماك متنوعة) و تم تحرير عدد (10) محاضر عدم وجود شهادات صحية، و عدد 2 محضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية صحية، عدد 2 محضر غش تجاري

وأكد الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية لهيئة سلامة الغذاء، ان سلامة الغذاء للمواطنين اولوية قصوي لدي العاملين بالهيئة وحريصين بتنفيذ كافة التعليمات و التوجيهات، بكل دقة وحزم وان مفتشي الهيئة القوميه لسلامة الغذاء هم حائط الصد الاول لكل محاولات الغش التجاري والاحتكار، وسيتم استمرار الحملات بصورة دورية لمراقبة وظبط الاسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي

ياتي ذلك بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القوميه لسلامة الغذاء، باستمرار الحملات الرقابية على نطاق مراكز محافظة الدقهلية لضبط الاسواق والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشأت الغذائية بمحافظة الدقهلية