أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأكد بيسكوف أن مشاركة بوتين في قمة "بريكس" ستكون "مشاركة كاملة"، وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر الحدث على رأس الوفد الروسى.
وفي وقت سابق اليوم أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا، أن بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وذلك "باتفاق متبادل"، على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها سيرجي لافروف.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن هذه التصريحات تأتى في ظل محاولة أكبر حزب سياسي معارض في جنوب أفريقيا، وهو "التحالف الديمقراطي"، إجبار حكومة الرئيس سيريل رامافوزا على التعهد باعتقال بوتين في دعوى أمام المحكمة العليا في بريتوريا.
ومن المقرر أن تجمع قمة في أغسطس المقبل بين قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في إطار كتلة مجموعة "بريكس" الاقتصادية، وحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، فإن الرئيس الروسي يرغب في حضور الاجتماع لكن مسؤولين روس يحاولون إقناعه بالابتعاد لتجنب التداعيات القانونية والدبلوماسية بشأن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، حسب الشبكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة