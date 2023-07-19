القاهرة الإخبارية: سماع دوى صافرات الإنذار الجوى الأوكرانى فى العاصمة كييف

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوي صافرات الإنذار الجوي الأوكراني في العاصمة كييف.

وفى وقت سابق طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "جرائم الحرب ضد أوكرانيا".

وقالت بيربوك - في تصريحات لقناة "دويتش فيلا" خلال احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 25 لنظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية - إن "بوتين لا يتوقف حتى عند أضعف الناس، وهم الأطفال، لكنه جرهم بوحشية إلى حرب الإبادة".

واتهمت بيربوك بوتين بـ "تعمد خطف الأطفال وحرمانهم من هويتهم حتى يكون من الصعب قدر الإمكان على والديهم إعادتهم.. على الرغم من كل الاختلافات، يجب أن تكون إدانة واحدة غير قابلة للشك.. الأطفال المرحلون ينتمون إلى آبائهم".