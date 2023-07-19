اليوم السابع
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الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:19 ص
أكرم القصاص
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العاهل السعودي يبعث رسالة شفهية لرئيس إفريقيا الوسطى تتصل بالعلاقات الثنائية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:00 ص
العاهل السعودي يبعث رسالة شفهية لرئيس إفريقيا الوسطى تتصل بالعلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
أ ش أ

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة شفهية، إلى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين توادير، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.


حمل الرسالة - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، الثلاثاء المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان؛ الذي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.


من جهته، أكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، معربا عن ترحيبه بعقد "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.


السعودية

العاهل السعودى

الملك سلمان بن عبد العزيز

أفريقيا الوسطى



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