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الحكومة توافق على إلغاء العمل بقانون مكافحة الجُذام

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:53 م
الحكومة توافق على إلغاء العمل بقانون مكافحة الجُذام رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.
 
ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

الجذام

قانون مكافحة الجذام

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



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