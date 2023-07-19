الاستشاريون بانجلترا يبدأون إضرابهم الأول غدا وسط تحذير من "اضطراب خطير"

كتبت رباب فتحى

حذر البروفيسور، السبر ستيفن بويس، أحد أبرز الأطباء بهيئة الخدمات الصحية الوطنية من أن الرعاية فى مستشفيات الهيئة فى إنجلترا ستكون "متوقفة تقريبًا" يومي الخميس والجمعة عندما ينظم الاستشاريون إضرابهم الأول منذ عقد، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال البروفيسور بويس اليوم الأربعاء إن إضرابهم الذي يستمر لمدة يومين بشأن الرواتب سيتسبب في "أشد تأثير نراه فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الإطلاق نتيجة للإضراب الصناعي".

وسيشارك الآلاف من الاستشاريين فى الإضراب الأول في سلسلة متدرجة من التوقفات ما لم تحسن الحكومة عرضها بزيادة الأجور بنسبة 6%.

ويأتي إجراء الاستشاريين في الوقت الذي تتعافى فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية من إضراب استمر خمسة أيام - وهو الأطول في تاريخها - الذي عقده الأطباء المبتدئون من الخميس الماضي حتى أمس الثلاثاء.

واعتبرت الصحيفة أن إضرابهم يعني أن الخدمة ستكون قادرة على العمل بمستوى الخدمة الذي يُشاهد عادة في يوم عيد الميلاد. سيستمر الاستشاريون في العمل في مجالات الرعاية العاجلة والطارئة ، مثل الطوارئ والعناية المركزة والجراحة الطارئة وخدمات الأمومة.

ومع ذلك ، فإن معظم مواعيد العيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة - أو الاختيارية - سيتم تأجيلها وإعادة جدولتها.

وانتقد وزير الصحة ستيف باركلي الاستشاريين لإضرابهم على الرغم من منحهم الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 6% في الراتب. لكن الاستشاريين يقولون إنهم عانوا من انخفاض بنسبة 35% في القيمة الحقيقية لدخلهم منذ 2008-2009 ويسعون إلى "استعادة الأجور الكاملة".

وقال بويس إن غيابهم نهاية الأسبوع سيكون له تأثير مزدوج، موضحا "لن يتوقف الاستشاريون عن رؤية المرضى بأنفسهم فحسب ، بل لن يكونوا موجودين لتوفير الإشراف على عمل الأطباء المبتدئين ، مما يؤثر على آلاف المواعيد للمرضى".

قال ماثيو تايلور ، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، الذي يمثل صناديق الخدمات الصحية ، إن رؤساء المستشفيات كانوا يتوقعون "اضطرابًا خطيرًا" في الرعاية.