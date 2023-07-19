"الاستثمار الأوروبى" يقدم قرضا لمدغشقر بـ 10 ملايين يورو لنشر الطاقة النظيفة

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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن قرض بقيمة 10 ملايين يورو لمدغشقر في خطوة تستهدف تطوير وبناء شبكات صغيرة للطاقة الشمسية في قرى الريف.

وأوضح بيان بنك الاستثمار الأوروبي أن شبكات الطاقة الصغيرة توفر لسكان المناطق النائية في القرى الريفية إمكانية الحصول على طاقة نظيفة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى نشر الطاقة في المنازل والشركات الخاصة، والمدارس والمراكز الصحية والأماكن العامة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الصحة والسلامة والتعليم.

وأشار البيان إلى أن شبكات الطاقة الشمسية تتألف من محطات للطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة وخط توزيع وعداد لكل عميل، ويمكن أن توفر الكهرباء دون انقطاع حيث تم تم تحديد 120 قرية إضافية في 17 منطقة بالتعاون مع وزارة الطاقة في مدغشقر ووكالة تنمية كهربة الريف.