الأقصر تستضيف فعاليات مؤتمر التعليم الدولي الشامل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، عقد فعاليات مؤتمر التعليم الدولي الشامل "edu guide" 2023، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، حيث يعتبر المؤتمر نقطة الانطلاق لسلسلة مؤتمرات في جميع محافظات الجمهورية للتوعية بكل ما يخص التعليم الدولى، والذي حقق نجاحا كبيرا، وحصل على إشادة جميع مدراء المدارس والمعلمين والطلاب من محافظات الأقصر وقنا.

وعلى هامش فعاليات الموتمر، تم إنعقاد معرض للجامعات الأهلية والدولية، لشرح التخصصات الحديثة وكيفية الإلتحاق بها، وكل ما يخص متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي، ووجهت الدكتورة رانيا بدران القائمة على تنظيم ورعاية المؤتمر الشكر لجميع الحضور من قيادات محافظة الأقصر وتعليم الأقصر وقنا، وكل من ساهم فى تنظيم هذا العمل البناء، حيث تم عقد فعاليات المؤتمر تحت إشراف مجموعة من المنظمين، وهم كل من (مروة عبدالمنعم الشقيري - غادة حسن - يارا فتحي - عيد محمود موسى - منى محمد - مروة علاء - ماجدة ممدوح).

فيما انطلقت بمقر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات"، والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وشملت فعاليات الحملة جولة داخل مكاتب وأقسام المديرية لتوعية الموظفين بأهداف الحملة، والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

كما أوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية، أما من يثبت تعاطيه للمخدرات من خلال حملات الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والجهات ذات النفع العام، ولم يسبق له أن يبادر بطلب العلاج، فإنه يتم إنهاء خدمته بقوة القانون(طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنه 2021)، وكذا الممتنعين عن إجراء الكشف والمتهربين منه، ومن يثبت تعمده غش العينه أو التلاعب بها.