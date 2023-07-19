اعترافات لصوص الأسلاك الكهربائية بالتبين: نفذنا 4 جرائم بطريقة القطع والسحب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة الأسلاك الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء فى منطقة التبين، اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بطريقة القطع والسحب.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة التبين بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية بأسلوب "القطع والسحب".