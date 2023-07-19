إقبال كبير من المصطافين على أولى عروض مصيف بلطيم الثقافية وفعاليات تستمر حتى منتصف سبتمبر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أولى العروض الصيفية بمصيف بلطيم ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بعرض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وبإشراف عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتنسيق بين فرع ثقافة كفر الشيخ ومجلس مدينة بلطيم، بإشراف ومتابعة وحضور، هيثم عطية، رئيس ممدينة مصيف بلطيم، و خضر عبدالباقي، مدير عام ثقافة كفر الشيخ.

وتضمنت العروض باقة من أجمل رقصاتها ومنها، ذكر، الفلاحي، التنوره، الحصاد، واه ياواد يا ولعة، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير من أهالي المحافظة والمحافظة الأخرى، منهم مصطافين من محافظات القاهرة والبحيرة والقليوبية والغربية، ومحافظات الصعيد، ومنهم من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والأردن.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن اليوم الأربعاء، عن تنفيذ فعاليات برنامج الفرق الفنية مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة مصيف بلطيم، وذلك بالمسرح الصيفى المقام بشاطئ النرجس، من الفترة 19 يوليو 2023 حتى 15 سبتمبر 2023.



وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه سيشارك فى البرنامج العديد من الفرق وهم فرقة كفرالشيخ للفنون الشعبية، وفرقة كفرالشيخ للآلات الشعبية، وفرقة دسوق للآلات الشعبية، وفريق كورال أنور المعداوى، وفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية.



