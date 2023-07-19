إقبال على شواطىء بلطيم وحمامات السباحة هروبا من حرارة الطقس فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تشهد محافظة كفر الشيخ، ارتفاعا في درجات الحرارة، وتوافد عدد كبير من الأهالي على مصيف بلطيم، هروبا من ارتفاع فى درجات الحرارة، والاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم، كما تواجد عدد من الشباب والفتيات بالأندية حول وبحمامات السباحة، وأعلنت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37 درجة.



وقد حذرت هيئة الأرصاد من تعرض المواطنين للشمس مباشرة فى وقت الذروة من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثانية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 19 يوليو حتى الإثنين المقبل 24 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى الأربعاء 19 يوليو والخميس 20 يوليو، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، الجمعة 21 يوليو، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ومن السبت 22 يوليو إلى الإثنين 24 يوليو، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



اقبال على مصيف بلطيم



توافد على حمامات السباحة



جانب من اقبال المصطافين بمصيف بلطيم



جانب من اقبال المصطافين



جانب من الاقبال على حمامات السباحة



حمامات السباحة وتواجد الاطفال هروبا من حرارة الجو



زحام شديد ببلطيم



لجوء الاطفال لحمامات السباحة بكفر الشيخ



لجوء الاطفال لحمامات السباحة



