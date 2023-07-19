اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال على شواطىء بلطيم وحمامات السباحة هروبا من حرارة الطقس فى كفر الشيخ

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:32 م
إقبال على شواطىء بلطيم وحمامات السباحة هروبا من حرارة الطقس فى كفر الشيخ مصيف بلطيم
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة كفر الشيخ، ارتفاعا في درجات الحرارة، وتوافد عدد كبير من  الأهالي على مصيف بلطيم، هروبا من ارتفاع فى درجات الحرارة، والاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم، كما تواجد عدد من الشباب والفتيات بالأندية حول وبحمامات السباحة، وأعلنت هيئة الأرصاد إن درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 26 والعظمى 37 درجة.

وقد حذرت هيئة الأرصاد من تعرض المواطنين للشمس مباشرة فى وقت الذروة من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثانية، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 19 يوليو حتى الإثنين المقبل 24 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع في درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.


وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى الأربعاء 19 يوليو والخميس 20 يوليو، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، الجمعة 21 يوليو، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ومن السبت 22 يوليو إلى الإثنين 24 يوليو، تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اقبال على مصيف بلطيم
اقبال على مصيف بلطيم

 

توافد على حمامات السباحة
توافد على حمامات السباحة

 

جانب من اقبال المصطافين بمصيف بلطيم
جانب من اقبال المصطافين بمصيف بلطيم

 

جانب من اقبال المصطافين
جانب من اقبال المصطافين

 

جانب من الاقبال على حمامات السباحة
جانب من الاقبال على حمامات السباحة

 

حمامات السباحة وتواجد الاطفال هروبا من حرارة الجو
حمامات السباحة وتواجد الاطفال هروبا من حرارة الجو

 

زحام شديد ببلطيم
زحام شديد ببلطيم

 

لجوء الاطفال لحمامات السباحة بكفر الشيخ
لجوء الاطفال لحمامات السباحة بكفر الشيخ

 

لجوء الاطفال لحمامات السباحة
لجوء الاطفال لحمامات السباحة


 

 

حالة الطقس

حالة الطقس بكفر الشيخ

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الأرصاد الجوية

حالة الطقس الآن في القاهرة

اخبار الطقس غدا اخبار

الطقس اليوم اخبار

اخبار الطقس الان

حالة الطقس غدا الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة