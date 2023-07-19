إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق أسيوط الغربى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الغربى ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة الهرم مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.