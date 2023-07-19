اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:11 م
إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما الطريق سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق أسيوط الغربى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الغربى ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة الهرم مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

 


امن الجيزة

حادث مرورى

الهرم

اخبار عاجلة

طريق أسيوط الغربى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة