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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الأثار داخل مقابر التبين

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الأثار داخل مقابر التبين التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في مقابر بالتبين.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، ومصادرة أدوات الحفر، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم يقيم في منطقة التبين، وينقب عن الآثار في أحد المقابر عقب اشتباه في كون بها آثار.
 
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم داخل المقبرة، وعثر على حفرة بعمق مترين، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.
 
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار بعد إيهامه بوجود آثار أسفل المدافن، من شخص آخر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

مقابر التبين

أخبار الحوادث

عقوبة التنقيب عن الآثار

التبين



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