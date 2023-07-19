جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى انتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج في (واشنطن) العاصمة.

وناقش بلينكن وهرتسوج - خلال لقائهما - الجهود المبذولة لدفع اندماج إسرائيل في المنطقة ومواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 75 عامًا والتزامهما الدائم بالقيم الأساسية المشتركة للحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان التي لطالما كانت في صميم العلاقات الثنائية.

وجدد بلينكن التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل ودعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس للجهود الملموسة الهادفة إلى الحفاظ على حل الدولتين.