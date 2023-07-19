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أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95%

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95% وزارة الصحة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها:

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وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد
الصحة: تقديم 464 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية

 

 


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