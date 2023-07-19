أخبار × 24 ساعة.. وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم هذه الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، ومنها:
رئيس الوزراء: استغلال المبانى الحكومية المطلوب إخلاؤها فى زيادة الغرف الفندقية
تحت شعار صنع في مصر .. العربية للتصنيع تسلم البيئة معدات جديدة
"التموين" تتعاقد على استيراد 165 ألف طن سكر والمخزون يكفى حتى فبراير 2024
رئيس الوزراء يتابع موقف تشغيل نظم المعلومات بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية
"اليوم السابع" يحصل على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل
الصحة: تقديم 464 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية
وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد
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