اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:48 م
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وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:00 م
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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هنئ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري 1445هـ.
 
وتقدم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التهنئه  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعم التنمية والاستقرار وجهود فخامته بالنجاح المتواصل في مسيرة التنمية لتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.
 
وقال  الدكتور على المصيلحى إننا نستلهم من تلك المناسبة قوة العمل المخلص لعبور كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات ، وختم  المصيلحى تهنئته  الرئيس بالمضى قدمًا فى إنشاء المشروعات وتنفيذ التكليفات التى تخدم مصر وشعبها.
 

وزير التموين

الرئيس السيسى

مناسبة العام الهجرى الجديد



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