مناظرة جثة طفل ضحية والده بعين شمس: ضربة بـ"عصا خشبية" على رأسه أنهت حياته

كتب كريم صبحى

كشفت تحقيقات نيابة عين شمس، بعد مناظرة جثمان طفل يبلغ من العمر عامين قتله والده بعد الاعتداء عليه بالضرب، حيث تبين من مناظرة جثة المجنى عليه وجود أثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسده، وأن سبب الوفاة هو نزيف داخلى في الجمجمة نتيجة ضربة بـ"عصا خشبية" على رأسه أودت بحياته، لتأمر النيابة بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها (عامل خردة - مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى بالضرب على (نجلها "سنتين") باستخدام قطعة خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.