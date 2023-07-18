مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر تصادم شاحنة مع سيارة بولاية "ماهاراشترا" الهندية

أ.ش.أ

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم شاحنة بسيارة دفع رباعي بمنطقة "ثين" في ولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وأوضحت الشرطة الهندية - وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية - أن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد وسط هطول أمطار غزيرة، وذلك وفقا لما أعلنه مسئول بمركز شرطة "بادجا"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الهند لديها بعضا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا، وترجع معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.