اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر تصادم شاحنة مع سيارة بولاية "ماهاراشترا" الهندية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 02:07 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر تصادم شاحنة مع سيارة بولاية "ماهاراشترا" الهندية حادث تصادم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم شاحنة بسيارة دفع رباعي بمنطقة "ثين" في ولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وأوضحت الشرطة الهندية - وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية - أن الحادث وقع في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد وسط هطول أمطار غزيرة، وذلك وفقا لما أعلنه مسئول بمركز شرطة "بادجا"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الهند لديها بعضا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا، وترجع معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.

 


الهند

ولاية ماهاراشترا

حادث تصادم

بادجا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة