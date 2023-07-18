مصرع 3 أشخاص غرقا فى مياه البحر بنبروه

الدقهلية - محمد الحبشي

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقا، وذلك اثناء استحمامهم في مياة بحر نبروه بمحافظة الدقهلية ، هربامن حراره الطقس، وتكثف قوات الانقاذ النهري من جهودها لانتشال جثامينهم

وتلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود اشارة من مركز نبروه بغرق ثلاثه أشخاص داخل بحر نبروه، وذلك اثناء استحمامهم هربا من حراره الطقس، حيث جرفتهم المياه بشده ولكونهم لا يجيدون السباحه جرفهم التيار

انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نبروه وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ محل الواقعه، وتبين مصرع 3 أشخاص.

وأكد شهود العيان انهم كانوا يقومون بالاستحمام داخل المياه، ولكونهم لا يجدون السباحه جرفهم التيار فيما تحاول قوات الانقاذ النهري استخراج الجثامين الثلاثة، وحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.