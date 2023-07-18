مستشفى فاقوس المركزى تنعى وفاة رئيس قسم التخدير: الفارس المخلص

وأصدرت إدارة المستشفى بيانًا، قالت فيه: تنعي أسرة مستشفى فاقوس المركزي ومدير ها الدكتور محمد عرفات، وفاة فارسًا من أبناؤها المخلصين الدكتور عماد عبدالقادر عليوة رئيس قسم التخدير بالمستشفى؛ والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتشييع جنازة الطبيب الراحل في مسقط رأسه بقرية النمروط التابعة لمركز ومدينة فاقوس، حيث يؤدي المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد آل قاسم بالقرية قبل تشييعه إلى مأواه الأخير.

نعت مستشفى فاقوس المركزي في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، وفاة الدكتور عماد عبدالقادر عليوة رئيس قسم التخدير بالمستشفى، الذي وافته المنية صباح اليوم.