اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:04 م
أكرم القصاص
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مسئول بالبيت الأبيض يعلن وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:55 م
مسئول بالبيت الأبيض يعلن وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية غواصة نووية - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن منسق السياسة الخاصة بالمحيطين الهندي والهادئ بالبيت الأبيض كورت كامبل اليوم الثلاثاء، أن غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا وصلت إلى كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ الثمانينيات.

وأكد كامبل -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- وصول الغواصة النووية إلى كوريا الجنوبية الأمر الذي طال انتظاره.

يأتي هذا في وقت يبدأ فيه البلدان الحليفان محادثات لتنسيق الاستجابة في حال اندلاع حرب نووية مع كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد نددت الأسبوع الماضي، بما اعتبرته سعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.

 


البيت الابيض

كوريا الجنوبية

غواصة نووية

صواريخ باليستية



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