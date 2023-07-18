محافظ الإسكندرية يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية مديرية أوقاف الإسكندرية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد بمسجد العارف بالله أبوالعباس المرسي بمنطقة الجمرك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والشيخ عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف والشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف بالإسكندرية، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والشيخ أحمد درويش إمام مسجد أبوالعباس، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ،بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عباس العسيوي.

كما ألقى الشيخ هاشم الفقي خطبة بالإنابة عن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والاحتفال بالعام.

وهنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية وجميع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.



الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد المرسي ابو العباس



أوقاف الإسكندرية تحتفل بالعام الهجري الجديد



محافظ الإسكندرية في الاحتفال بالعام الهجري مسجد المرسي ابو العباس



محافظ الإسكندرية في الاحتفال بالعام الهجري مسجد المرسي ابو العباس_1



محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد



محافظ الإسكندرية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد



