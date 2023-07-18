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مبعوث بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا يرحب بقمة القاهرة لدور جوار السودان

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:27 ص
مبعوث بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا يرحب بقمة القاهرة لدور جوار السودان سفير مصر لدى موسكو يلتقى مبعوث الرئيس بوتين
كتب أحمد جمعة

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التقى السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو بميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتناول اللقاء الاستعدادات الجارية لعقد قمة روسيا-إفريقيا والتي تستضيفها مدينة سان بطرسبرج الروسية يومي 27 و28 يوليو الجاري.

كما تم بحث تطورات الوضع في السودان، حيث أعرب بوجدانوف عن ترحيبه بالجهود المصرية على هذا الصعيد، وخاصة نتائج قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة يوم 13 يوليو الجاري، آملاً استعادة السلام والاستقرار في السودان.

كما تطرق اللقاء أيضاً إلى عدد آخر من قضايا المنطقة منها التطورات في فلسطين وليبيا، وذلك في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية.


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