ماكرون: بوتين ارتكب خطأ فادحا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب

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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ارتكب "خطأ فادحا" بتعليق مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وقال ماكرون، الذي تحدث بالإنجليزية في ختام قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في بروكسل ، إن بوتين قرر استخدام الغذاء كسلاح، مضيفا "أعتقد أن هذا خطأ فادح". وتابع "نرى بوضوح أن روسيا قررت تجويع دول تواجه صعوبات بالفعل".



وأبدت روسيا أمس الاثنين رفضها الإبقاء على اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الموقعة في يوليو 2022 تحت رعاية الأمم المتحدة وتركيا، والتي تم تمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.



وفي عام واحد، أتاح هذا الاتفاق نقل ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وخاصة الذرة والقمح، مما ساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية وتجنب مخاطر النقص الغذائي.



وأشار ماكرون إلى أهمية الطرق البرية "التي تمكنا نحن الأوروبيون، من تأمينها منذ بداية الأزمة، والتي تمثل 60% من عبور ونقل الحبوب"، مؤكدا مواصلة الجهود في هذا الشأن.



وشجب عدد من رؤساء الدول الغربية رفض موسكو تمديد هذه الاتفاقية، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إن مئات الملايين من الناس يواجهون الجوع وهم من يدفعون الثمن.