ضعف مياه الشرب بمدينة قوص فى قنا اليوم.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن ضعف عام للمياه بمدينة قوص وانقطاعها في أطراف الشبكة بشرق المدينة وقريه عباسه وقرية الخرانقة شرق، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه سيتم ضعف المياه بداية من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساءا، وذلك نظرا لإجراء أعمال غسيل وتطهير محطة مياه قوص ضمن الخطة الدورية التي تقوم بها الشركة لضمان جودة ونقاء المياه المنتجة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، قاطنى تلك المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.